Booking Holdings Aktie

Booking Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 00:16:49

Booking Holdings Q3 Profit Falls; Issues Q4 Outlook

(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (BKNG), the online travel services provider, on Tuesday reported a 1% decline in third-quarter profit, as revenue also dropped 1%.

Net income was $2.72 billion, or $3.61 per share, compared with $2.75 billion, or $3.38 per share, in the prior-year quarter. Revenue declined to $8.89 billion from $9.01 billion. Excluding the FTC-related reduction, adjusted revenue rose 9% to $9.79 billion.

Gross bookings increased 10% to $54.5 billion, while room nights grew 7% to 345 million.

Adjusted net income rose to $3.51 billion or $4.66 per share, compared to $3.24 billion or $3.98 per share last year.

For the fourth quarter, Booking Holdings expects room-night growth of 1% to 3% and gross bookings growth of 2% to 4%. Adjusted revenue is projected to increase 0% to 2%, while adjusted earnings per share is forecast to grow at a high-single-digit rate.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Booking Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Booking Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 151,30 -0,53% Booking Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX startet fester -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen