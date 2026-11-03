Booking Holdings Q3 Profit Falls; Issues Q4 Outlook

(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (BKNG), the online travel services provider, on Tuesday reported a 1% decline in third-quarter profit, as revenue also dropped 1%.

Net income was $2.72 billion, or $3.61 per share, compared with $2.75 billion, or $3.38 per share, in the prior-year quarter. Revenue declined to $8.89 billion from $9.01 billion. Excluding the FTC-related reduction, adjusted revenue rose 9% to $9.79 billion.

Gross bookings increased 10% to $54.5 billion, while room nights grew 7% to 345 million.

Adjusted net income rose to $3.51 billion or $4.66 per share, compared to $3.24 billion or $3.98 per share last year.

For the fourth quarter, Booking Holdings expects room-night growth of 1% to 3% and gross bookings growth of 2% to 4%. Adjusted revenue is projected to increase 0% to 2%, while adjusted earnings per share is forecast to grow at a high-single-digit rate.