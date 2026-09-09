Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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09.09.2026 03:19:24
Booking Holdings Stock: A Travel Stock to Buy Right Now?
Consumer demand for travel remains resilient despite multiple ongoing wars and a slowing macroeconomy.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 5, 2026. The video was published on Sept. 7, 2026.
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