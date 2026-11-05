Booking Holdings Aktie

Booking Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 18:05:01

Booking Holdings vs. Dick's Sporting Goods: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

As global travel demand stays resilient and athletic lifestyle trends evolve, investors can choose between high-margin digital services and physical retail expansion. Choosing between Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) and Dick's Sporting Goods Inc. (NYSE:DKS) requires weighing growth against valuation.

Booking dominates the online travel landscape through its massive network of listings, while Dick's Sporting Goods serves as a leading hub for sports apparel and equipment. Both companies leverage strong brand loyalty to capture consumer spending, but they operate in different sectors with unique operational challenges and capital needs.

Booking operates as a premier provider in the travel and tourism stocks category, connecting consumers with millions of listings for hotels, flights, and rental cars. Its portfolio includes well-known brands like Booking.com, Priceline, and Agoda, which rely on a vast network of global travel partners to supply inventory. The company is currently focused on its "Connected Trip" vision, using artificial intelligence to create a more seamless booking experience for travelers across its various platforms.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Booking Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Booking Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 144,30 -3,67% Booking Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen