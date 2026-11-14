GameStop Aktie

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WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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14.11.2026 01:12:02

Booking Holdings vs. GameStop: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

Investors must decide whether to back a global travel giant or a gaming retailer in transition. We compare Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) and GameStop (NYSE:GME) to see which stock offers more potential for 2027.

Booking operates a diverse network of travel sites, focusing on global accommodations and flight services. GameStop remains a leading physical retailer for video games and collectibles, currently undergoing a strategic shift in capital management. Comparing these two companies involves weighing the high-volume transaction model of online travel against the specialized, transitioning retail model of gaming hardware and software.

Booking Holdings operates a global online travel platform among travel and tourism stocks, providing reservation services through brands like Booking.com and Priceline. The company serves consumers and travel providers in more than 220 countries and territories. Its business relies on relationships with hotels, airlines, and car rental agencies, while utilizing digital platforms like Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) for customer traffic.

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Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 144,55 -0,79% Booking Holdings
GameStop Corp 23,44 1,30% GameStop Corp

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