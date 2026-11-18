MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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18.11.2026 15:50:01
Booking Holdings vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors often choose between proven global leaders and high-growth regional powerhouses. Deciding between Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) and MercadoLibre Inc. (NASDAQ:MELI) requires weighing stable profitability against an expanding digital ecosystem in Latin America.
Booking serves the global travel market through its massive network of accommodations and flight options. MercadoLibre dominates Latin American e-commerce and digital payments, functioning as both a retailer and a bank. While both companies operate in the consumer discretionary space, they offer very different risk-reward profiles for long-term investors looking toward 2027.
Booking operates a massive network of consumer-facing brands, including Booking.com, Priceline, Agoda, and OpenTable. The company focuses on its "connected trip" strategy, which aims to integrate accommodations, flights, and rental cars into a single, seamless itinerary for travelers. By managing nearly 4.7 million accommodation properties, it relies on a broad network of travel service providers that typically operate on non-exclusive terms.
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Analysen zu MercadoLibre Inc
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|140,05
|0,11%
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|20 300,00
|0,35%
|MercadoLibre Inc
|1 316,20
|1,53%