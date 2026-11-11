Booking Holdings vs. Target: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

One represents the rebound in global travel while the other serves as a cornerstone of American retail. Choosing between Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) and Target Corp. (NYSE:TGT) depends on your growth and stability preferences.

Booking operates a high-margin digital platform connecting travelers with accommodations and flights. Target maintains a massive physical and digital footprint, selling everything from groceries to apparel to loyal guests. While they occupy different sectors, both compete for a share of consumer spending as economic conditions shift toward 2027.

Booking operates through major brands such as Booking.com and Priceline, providing online travel services in 220 countries and territories. In 2025, the company facilitated approximately 1.2 billion room nights for travelers around the globe. It relies heavily on major search platforms, notably Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), to drive consumer traffic to its digital properties.

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