Booking informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Booking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,87 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Booking im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,59 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,83 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at