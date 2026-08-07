Booking präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Booking hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,15 Prozent auf 7,35 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at