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16.03.2026 06:31:29
Booking Resort mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Booking Resort hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,98 JPY, nach 8,67 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 362,3 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 296,4 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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