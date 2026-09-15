Booking Resort stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Booking Resort präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Booking Resort einen Gewinn von 13,47 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 445,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 382,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at