Booking Resort vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Booking Resort ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Booking Resort die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,88 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Booking Resort ein EPS von 1,12 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 387,7 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 310,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 63,36 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Booking Resort ein Gewinn pro Aktie von 61,14 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at