Booking: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Booking gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 84,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 74,34 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,68 Prozent auf 9,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at