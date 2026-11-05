Booking stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Booking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,61 USD gegenüber 3,38 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Booking mit einem Umsatz von insgesamt 8,89 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at