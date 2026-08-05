Carvana Aktie

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WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

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05.08.2026 16:19:24

Booking vs. Carvana: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors choosing between Booking (NASDAQ:BKNG) and Carvana (NYSE:CVNA) are weighing a dominant travel powerhouse against a high-growth disruptor in the automotive market. This choice comes at a time when consumer spending habits are shifting toward digital-first service experiences.Booking operates as a global intermediary for travel services, while Carvana digitizes the used-car buying and selling experience. Both companies rely on discretionary spending but occupy very different niches in the retail and service landscapes, offering unique profiles of stability and expansion.Booking Holdings operates a massive portfolio of travel brands including Booking.com, Agoda, KAYAK, and OpenTable across the travel and tourism stocks space. The company maintains non-exclusive agreements with various hotels, airlines, and rental car companies, partnering with platforms like Alphabet for traffic acquisition. In June 2026, the company established a new partnership with The Trade Desk to leverage its proprietary travel data for more effective advertising campaigns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 185,20 2,86% Booking Holdings
Carvana Co Registered Shs -A- 61,27 3,17% Carvana Co Registered Shs -A-

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