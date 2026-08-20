Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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20.08.2026 14:03:01
Booking vs. CAVA: Comparing Total Scale and Growth Trajectories in Quarterly Revenue Trends
Booking (NASDAQ:BKNG) primarily generates revenue by offering global online reservation services for accommodations, vehicle rentals, flights, vacation packages, and restaurant dining across multiple digital brands aimed at both individual consumers and travel service providers.While navigating an expanded collective lawsuit from European hospitality associations and updating an organizational restructuring program targeting expense savings, it reported an operating margin of approximately 34% for the quarter ended June 30, 2026.CAVA (NYSE:CAVA) primarily generates revenue by operating a chain of Mediterranean dining establishments and distributing its branded savory dips, spreads, and signature dressings through various grocery retailers and online food ordering services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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