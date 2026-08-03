Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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03.08.2026 22:03:01
Booking vs. CAVA: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you prioritize a global travel titan or a fast-growing restaurant disruptor? Deciding between Booking (NASDAQ:BKNG) and CAVA Group (NYSE:CAVA) requires weighing mature cash flows against aggressive retail expansion.Booking is a leader in the digital travel space, providing a massive platform for hotels and flights. CAVA is a rising star in the fast-casual dining world, often compared to early-stage winners in the restaurant industry. Both companies are vying for consumer dollars, but they offer very different risk-and-reward profiles for investors today.Booking operates a massive network of travel brands, including its namesake site, Priceline, and Agoda. The company connects travelers to roughly 4.5 million properties across more than 220 countries and territories. A key recent strategy involves a partnership with The Trade Desk to monetize its deep pool of traveler data through targeted advertising.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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