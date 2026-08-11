Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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11.08.2026 15:25:01
Booking vs. Celsius: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors often choose between established industry leaders and high-growth disruptors. Should you prioritize the global scale of Booking (NASDAQ:BKNG) or the rapid expansion of Celsius (NASDAQ:CELH) for your portfolio in 2026?Booking operates a massive online travel platform, dominating reservations across 220 countries. Celsius is a functional beverage company aggressively taking market share from legacy energy drink brands. While one relies on cyclical travel spending, the other depends on consumer lifestyle trends, making this a classic matchup between steady profitability and explosive top-line growth.Booking is a travel service provider, often classified among consumer discretionary stocks. It serves travelers through brands such as Booking.com, Priceline, and Agoda, and partners with hotels, airlines, and rental car companies. The company focuses on its "Connected Trip" strategy, using data and advertising partnerships with The Trade Desk to cross-sell services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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