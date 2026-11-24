Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
24.11.2026 22:00:02
Booking vs. Chewy: Booking Has Higher Revenue, But Chewy Sales Are More Stable
Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) runs online travel and dining reservation platforms for individual consumers.
It launched an artificial intelligence travel agent named Vayo on Oct. 14. It announced it will appeal a European ruling blocking an acquisition on Nov. 18.
Chewy (NYSE:CHWY) sells pet food, supplies, and medications online to animal owners.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdings
Analysen zu Booking Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|133,30
|0,11%
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|17,80
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.