Booking vs. Chewy: Do Pet Treats or Plane Tickets Make for a Better Stock in 2026?

Investors often weigh the stability of established service giants against the growth potential of specialized retail leaders. Comparing Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) and Chewy Inc. (NYSE:CHWY) reveals two distinct paths for long-term capital.

Booking operates a massive online travel platform, connecting millions of travelers to accommodations globally. Chewy focuses on the pet care market, blending e-commerce convenience with a specialized health services ecosystem. While both companies rely on consumer discretionary spending, their business models and margin structures offer very different risks and rewards for retail investors.

Booking sells travel-related services to global consumers through brands such as Agoda, Priceline, and OpenTable. In its latest annual report, the company highlights a network of roughly 4.7 million accommodation properties available on its primary platform. The business facilitates bookings by connecting travelers with service providers and advertising partners like Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG).

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