Coupang Aktie

Coupang für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 03:03:01

Booking vs. Coupang: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking exposure to consumer spending often look to industry leaders with wide competitive moats. Booking (NASDAQ:BKNG) and Coupang (NYSE:CPNG) provide two distinct paths for long-term growth in the global digital economy.Booking is a dominant force in the global travel market, providing comprehensive booking services for accommodations and transportation. Coupang has established itself as the logistics leader in South Korea, expanding from retail into food delivery and luxury goods. Both companies leverage technology to capture high-volume transaction data and build customer loyalty.Booking operates a massive online platform that connects travelers with hotels, rental cars, and airline tickets. As a prominent player among travel and tourism stocks, the company relies on a vast network of 4.5 million properties and service providers globally. A new strategic partnership with The Trade Desk in June 2026 aims to enhance its data-driven advertising capabilities across its core brands.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coupang

mehr Nachrichten

Analysen zu Coupang

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 166,95 -0,15% Booking Holdings
Coupang 14,27 0,32% Coupang

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen