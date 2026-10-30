Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 03:05:02

Booking vs. Coupang: Which Stock Is the Better Buy in November?

Investors often weigh established profitability against high-growth potential. Choosing between Booking (NASDAQ:BKNG) and Coupang (NYSE:CPNG) requires deciding whether you value travel market dominance or e-commerce expansion in Asia.

Booking operates a massive online travel platform, connecting millions of accommodation properties with travelers globally. Coupang serves as South Korea's leading e-commerce provider, integrating logistics, food delivery, and streaming services. Comparing them helps clarify if your portfolio favors stable, high-margin travel services or the capital-intensive world of logistics and retail.

Booking operates a global online travel platform through brands such as Booking.com, Agoda, and OpenTable. The company connects consumers with roughly 4.7 million accommodation properties as of June 2026. It relies on third-party search platforms to drive traffic, a common trait among travel and tourism stocks.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Booking Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Booking Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 132,85 -1,85% Booking Holdings
Coupang 12,81 -0,58% Coupang

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:19 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen