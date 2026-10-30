Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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30.10.2026 03:05:02
Booking vs. Coupang: Which Stock Is the Better Buy in November?
Investors often weigh established profitability against high-growth potential. Choosing between Booking (NASDAQ:BKNG) and Coupang (NYSE:CPNG) requires deciding whether you value travel market dominance or e-commerce expansion in Asia.
Booking operates a massive online travel platform, connecting millions of accommodation properties with travelers globally. Coupang serves as South Korea's leading e-commerce provider, integrating logistics, food delivery, and streaming services. Comparing them helps clarify if your portfolio favors stable, high-margin travel services or the capital-intensive world of logistics and retail.
Booking operates a global online travel platform through brands such as Booking.com, Agoda, and OpenTable. The company connects consumers with roughly 4.7 million accommodation properties as of June 2026. It relies on third-party search platforms to drive traffic, a common trait among travel and tourism stocks.
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|-1,85%
|Coupang
|12,81
|-0,58%
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