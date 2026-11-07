Booking vs. DoorDash: Does Going Out or Staying In Make One Stock a Better Buy for 2027?

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) and DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) both dominate their respective corners of the service economy. As travel and local delivery evolve, you might wonder which stock offers better prospects for 2027.

Booking operates a massive global travel network, while DoorDash connects local merchants with consumers through delivery logistics. Investors compare them because both rely on the dynamics of digital marketplaces. Each company faces different growth trajectories and valuation levels, making the choice a matter of balancing profitability against expansion potential.

Booking operates a vast online platform that connects travelers with over 4.7 million properties globally. In its latest annual report, filed in early 2026, the company explained how its brands like Booking.com, Kayak, and OpenTable provide reservations for flights, rental cars, and restaurant tables. It maintains non-exclusive agreements with providers and distributes its services through marketplaces run by Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) and Apple Inc (NASDAQ:AAPL).

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