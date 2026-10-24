Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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24.10.2026 18:01:02
Booking vs. Home Depot: Is Consumer Travel or Home Improvement Benefitting One of These Stocks More?
Should you invest in the rebound of global experiences or the resilience of the American home? Deciding between Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) and Home Depot Inc. (NYSE:HD) requires weighing different consumer priorities.
Booking operates a dominant global travel platform, while Home Depot serves as the primary hub for home improvement. These companies are compared because they represent two different pillars of consumer discretionary spending, competing for the same limited budget as households choose between a summer vacation or a kitchen remodel.
Booking manages a portfolio of major brands including Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak, and OpenTable. The company facilitates travel and restaurant reservations across more than 220 countries and territories, operating extensively in the travel and tourism sector. Its growth strategy recently included the acquisition of Getaroom, though a planned expansion into ETraveli was halted by European regulators who blocked the deal on antitrust grounds.
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|Booking Holdings
|139,45
|-2,75%
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|16 740,00
|4,56%
|Home Depot
|285,35
|-2,19%
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