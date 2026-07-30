Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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30.07.2026 21:04:57

Booking vs. Shopify: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Booking (NASDAQ:BKNG) and Shopify (NASDAQ:SHOP) involves weighing the steady profitability of a travel giant against the aggressive expansion of a commerce infrastructure leader.Booking provides a comprehensive platform for travel reservations, while Shopify offers the essential tools for businesses to sell online and in person. Both companies benefit from the ongoing shift toward digital transactions, making them popular choices for investors seeking exposure to global consumption trends.As a prominent name among consumer discretionary stocks, Booking operates a massive portfolio of travel brands including Priceline and Agoda. The company maintains critical commercial relationships with Alphabet for search traffic and The Trade Desk to power data-driven travel advertising across its platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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