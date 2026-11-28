Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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28.11.2026 14:42:01
Booking vs. Uber: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
As global travel and local mobility reach new levels of demand, investors are weighing the best ways to capture this momentum. Should you buy Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) or Uber Technologies (NYSE:UBER)?
Booking dominates the online travel reservation market through several high-profile brands, while Uber manages a massive network for moving people and goods. Both companies are expanding their ecosystems, but they offer distinct financial profiles for long-term investors.
Booking Holdings operates a massive online travel platform that includes brands like Booking.com, Priceline, and Agoda. The company serves consumers and millions of partners across 220 countries, offering approximately 4.4 million accommodation properties. It is also leaning into ai in travel to enhance its Connected Trip vision, which aims to provide a seamless booking experience across flights, hotels, and local attractions.
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