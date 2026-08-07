Booking: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Booking ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Booking die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,50 CAD, nach 1,52 CAD im Vorjahresvergleich.

Booking hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,18 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,41 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at