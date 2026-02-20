|
20.02.2026 06:31:28
Booking zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Booking hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 61,94 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Booking 44,68 CAD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Booking in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,85 Milliarden CAD im Vergleich zu 7,65 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 231,35 CAD. Im letzten Jahr hatte Booking einen Gewinn von 236,58 CAD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,61 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 32,52 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
