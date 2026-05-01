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01.05.2026 06:31:29
Booking zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Booking hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 2,74 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Booking 0,600 ARS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7 844,42 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 5 026,44 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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