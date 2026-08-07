Booking zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Booking präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,06 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10 358,42 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7 809,03 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at