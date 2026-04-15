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15.04.2026 06:31:29
BOOKOFF GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BOOKOFF GROUP hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 90,93 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BOOKOFF GROUP ein EPS von 53,70 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat BOOKOFF GROUP im vergangenen Quartal 34,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BOOKOFF GROUP 31,60 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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