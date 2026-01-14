BOOKOFF GROUP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BOOKOFF GROUP äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,94 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 31,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BOOKOFF GROUP 28,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at