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14.07.2026 06:31:29
BOOKOFF GROUP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BOOKOFF GROUP hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 24,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,67 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
BOOKOFF GROUP hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 157,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 108,54 JPY je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 130,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 119,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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