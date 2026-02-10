10.02.2026 06:31:29

Bookook Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bookook Steel hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Bookook Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,55 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -44,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,71 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 107,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 117,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Bookook Steel im vergangenen Geschäftsjahr 179,91 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bookook Steel 181,82 Milliarden KRW umsetzen können.

