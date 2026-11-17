Bookook Steel stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 17,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bookook Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48,15 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 43,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at