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18.05.2026 06:31:29
Bookook Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bookook Steel gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bookook Steel ein EPS von 43,00 KRW je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent auf 46,04 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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