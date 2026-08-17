Bookook Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bookook Steel hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 19,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bookook Steel 15,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 57,23 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,83 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at