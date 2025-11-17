Bookook Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bookook Steel hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bookook Steel ein EPS von 54,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,62 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 39,91 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at