Boom bei Adventskalendern - 100 Millionen Euro Umsatz erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Keine reine Kinderfreude mehr: Adventskalender sind in Deutschland auch ein Vergnügen für Erwachsene geworden. "Während 2021 die Adventskalender noch an der 100-Millionen-Euro-Grenze gekratzt haben, wird der Umsatz in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit über 100 Millionen Euro steigen", sagt in München Hans Strohmaier vom Süßwarenhandelsverband Sweets Global Network. "Die Adventskalender sind nach wie vor bei Kindern und Erwachsenen beliebt und werden immer hochwertiger", gibt er als Grund an. Der Geschenkstatus nahm demzufolge in den vergangenen Jahren deutlich zu, Erwachsene schenkten sie immer öfter Erwachsenen. Vor acht Jahren habe der Umsatz der Süßigkeitenhersteller mit Adventskalendern bei etwa 75 Millionen Euro gelegen./gth/DP/zb