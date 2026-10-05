Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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05.10.2026 11:40:38
Boom bei Elektroautos in Deutschland hält an
FLENSBURG (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland hat sich im September fortgesetzt. Rund 88.600 reine Elektroautos (BEV) wurden im September neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Das seien rund 95 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für die Entwicklung dürfte die E-Auto-Prämie des Bundes sein.
Die reinen Stromer machten mehr als ein Drittel (34,5 Prozent) der Neuzulassungen im September aus. Mit Diesel oder Benzin betriebene Pkw kamen gemeinsam auf rund 67.700 Neuzulassungen - beide Kraftstoffarten verzeichneten Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden rund 256.800 Pkw neu zugelassen, was laut KBA einem Plus von neun Prozent gegenüber dem September 2025 entspricht.
Experte: "Die Elektro-Prämie wirkt, und zwar kräftig"
"Die Elektro-Prämie wirkt, und zwar kräftig", sagte der Autoexperte Constantin Gall von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY laut Mitteilung. Allerdings sei der Boom mit Steuergeld teuer erkauft. Nach Einschätzung des Experten stehe dieser auf wackligen Beinen. Laufe die Förderung aus, drohe erneut ein Einbruch der Zulassungszahlen. Große Gewinner des Aufschwungs seien laut EY chinesische Hersteller, deren Absatz und Marktanteil im September kräftig gestiegen sei./rwi/DP/mis
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