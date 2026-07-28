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EssilorLuxottica Aktie

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28.07.2026 18:18:38

Boom bei Smartbrillen: EssilorLuxottica wächst stark

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr erlöst. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 5,7 Prozent deutlich moderater. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste insgesamt. Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro./jha/he

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22.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
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