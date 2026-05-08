Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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08.05.2026 10:41:00
Boom or Bubble? Here's Where Sandisk Stock Could Be in 3 Years.
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock skyrocketed a remarkable 3,710% since its spin-off from Western Digital in February last year. Investors have been buying its shares hand over fist, which isn't surprising as Sandisk emerged as one of the most important players in the artificial intelligence (AI) infrastructure ecosystem.Investors, however, may be wondering whether SanDisk's stunning rally over the past year pushed the stock into bubble territory. Let's take a closer look at the company's performance and prospects to determine whether it is in a bubble or is one of the best ways to capitalize on the AI infrastructure boom.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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