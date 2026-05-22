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Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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22.05.2026 10:58:00

Boom or Bubble? This Is Where Micron Technology Stock Could Be in 5 Years

The memory industry has been booming for the past three years, propelled by the proliferation of artificial intelligence (AI), which has created demand for larger, faster memory across multiple applications.Micron Technology (NASDAQ: MU) has been a major beneficiary of the memory boom. Micron stock has shot up by 935% over the past three years, driven by a big jump in its revenue and earnings. Investors, however, may now be wondering if the memory specialist has now entered bubble territory, especially considering that it has been historically susceptible to oversupply in the memory industry that has seen its share of boom and bust cycles.For example, Micron had a forgettable fiscal 2023 (which ended in August 2023). Its revenue halved that year, and it swung to a loss, driven by a drop in demand for smartphones and personal computers (PCs) that led to an oversupply of memory chips. The supply glut led to a sharp decline in memory prices in 2023, which explains why investors may be worried about a similar scenario unfolding in the future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.06.25 Micron Technology Overweight Barclays Capital
19.12.24 Micron Technology Buy UBS AG
26.09.24 Micron Technology Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.06.24 Micron Technology Buy UBS AG
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