BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B legte Quartalsergebnis vor

BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,09 PLN gegenüber 0,200 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at