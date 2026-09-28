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28.09.2026 06:31:29
BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,07 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B -0,060 PLN je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,3 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 46,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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