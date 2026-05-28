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28.05.2026 06:31:29
BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67,8 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B einen Umsatz von 50,4 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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