Boost Ru a Aktie
WKN DE: A425BP / ISIN: US09940T1007
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06.10.2026 17:15:57
Boost Run Stock Rises 8% After AI Cloud Services Deal
(RTTNews) - Boost Run, Inc. (BRUN) is up 8.21 percent, gaining $1.18 to $15.51 on Tuesday. The move comes after the NVIDIA Preferred Cloud Partner signed a five-year AI cloud services agreement with a leading sovereign AI company, with a total contract value of $525.6 million. Under the agreement, Boost Run will provide NVIDIA GB300 NVL72 GPU compute capacity, network storage and CPU node services.
Boost Run is currently trading at $15.51, up from the previous close of $14.33 after opening at $15.60 on the Nasdaq. The stock has traded between $15.18 and $16.25 during the session, with trading volume at 1.71 million shares versus an average volume of 2.08 million.
The initial infrastructure deployment under the agreement is expected to begin in the early second quarter of 2027, bringing Boost Run's total contracted value to more than $2.6 billion.
Shares have traded between $10.59 and $42.00 over the past 52 weeks.
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