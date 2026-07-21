MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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22.07.2026 01:17:58
Boost youth jobs by cutting employers' national insurance, MPs urge
A select committee says it has heard "overwhelming evidence" that rising employment costs are reducing training and job vacancies.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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|MPS Ltd
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|National Insurance Co
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