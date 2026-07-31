Boot Barn präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boot Barn hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 593,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 504,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at