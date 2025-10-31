Boot Barn: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Boot Barn lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent auf 505,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at