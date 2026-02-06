Boot Barn verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Boot Barn hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Boot Barn 2,43 USD je Aktie verdient.

Boot Barn hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 705,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

